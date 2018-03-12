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عسكر يلتقي رئيس فريق الخبراء الدوليين ويؤكد على ضرورة تحسين اوضاع حقوق الانسان

الأثنين 12 مارس 2018 05:59 م الصحوة نت - متابعات
عسكر يلتقي رئيس فريق الخبراء الدوليين ويؤكد على ضرورة تحسين اوضاع حقوق الانسان

بحث وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر اليوم بعدن مع رئيس فريق الخبراء الدوليين محمد جندوبي سبل دعم الوزارة والقضايا ذات الصلة برصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.

واكد عسكر ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحسين اوضاع حقوق الانسان في اليمن التي تفاقمت بشكل كبير منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة.

 واوضح ان الوزارة ستقدم الدعم اللازم لتسهيل عمل الفرق واللجان الدولية في تقصي الحقائق والجرائم التي ترتكبها الميليشيا ضد اليمنيين والمخالفة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

واشار وزير حقوق الانسان الى ان ضحايا الانتهاكات الذي ترصدها اللجنة الوطنية للتحقيق طالت حقوق المرأة والطفل والمعتقلين والمنشآت السكنية والحكومية والممتلكات العامة بطرق غير انسانية واخلاقية ومخالفة للقوانين الدولية.

مثمنا دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية في معالجة الاوضاع الانسانية والحقوقية خلال هذه الازمة .

من جانبه اكد رئيس فريق الخبراء الحقوقيين الدوليين على اهمية تحسين الاوضاع الانسانية ودعم الجهود التي من شانها ايجاد حل دائم للازمة الانسانية التي تمر بها اليمن .

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