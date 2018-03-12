موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الصين تقول انها سترسل شحنات اغاثية لليمن خلال الفترة القادمة

الأثنين 12 مارس 2018 05:53 م الصحوة نت - متابعات
الصين تقول انها سترسل شحنات اغاثية لليمن خلال الفترة القادمة

أكد القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن جون هوي، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية وأن الصين ستسمر بتقديم يد العون لليمن في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار خلال لقاءه جمعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى أنه سيتم ارسال الشحنة الثالثة والرابعة من المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن .

من جهته نوه المخلافي بمساهمة الصين في الجانب الاغاثي والإنساني في اليمن .

واكد الوزير أنه تم استلام الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدمة من الحكومة الصينية وسيتم توزيعها على الفئات المستحقة بموجب الآليات المناسبة التي اعتمدتها الحكومة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى