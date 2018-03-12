الصين تقول انها سترسل شحنات اغاثية لليمن خلال الفترة القادمة

أكد القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن جون هوي، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية وأن الصين ستسمر بتقديم يد العون لليمن في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار خلال لقاءه جمعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى أنه سيتم ارسال الشحنة الثالثة والرابعة من المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن .

من جهته نوه المخلافي بمساهمة الصين في الجانب الاغاثي والإنساني في اليمن .

واكد الوزير أنه تم استلام الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدمة من الحكومة الصينية وسيتم توزيعها على الفئات المستحقة بموجب الآليات المناسبة التي اعتمدتها الحكومة.