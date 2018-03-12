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الفريق محسن يستقبل القائم بأعمال سفير الصين ويثمن وقوف بلاده الى جانب الشرعية

الأثنين 12 مارس 2018 04:28 م الصحوة نت - متابعات
الفريق محسن يستقبل القائم بأعمال سفير الصين ويثمن وقوف بلاده الى جانب الشرعية

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الاثنين، بمستوى العلاقات التاريخية بين اليمن والصين في شتى المجالات.

وثمن نائب الرئيس خلال لقاءه القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين خوي، بدور الصين ووقوفها إلى جانب الشرعية والشعب اليمني في مختلف المحطات، مؤكداً أن القيادة السياسية تتطلع إلى مستوى أعلى من التعاون والتنسيق والدعم في ظل الظروف التي تشهدها اليمن حالياً بفعل الانقلاب.

وبارك نائب الرئيس النجاحات الكبيرة والتجربة السياسية والاقتصادية للصين.

من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية والأمن والاستقرار في اليمن وحرصها على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

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