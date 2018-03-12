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اللجنة الوطنية تلتقي رئيس أركان التحالف والاخير يؤكد التعاون بمجال تبادل المعلومات

الأثنين 12 مارس 2018 02:29 م الصحوة نت - متابعات
اللجنة الوطنية تلتقي رئيس أركان التحالف والاخير يؤكد التعاون بمجال تبادل المعلومات

ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس أركان قوات التحالف العربي المشتركة اللواء أحمد الشهري ،وضع حقوق الانسان الحالي في اليمن وسبل الحد من الانتهاكات وسقوط الضحايا المدنيين.

وفي اللقاء أوضح رئيس اللجنة القاضي احمد المفلحي ونائب رئيس اللجنة حسين المشدلي الخطوات الإجرائية المتوافقة مع معايير التحقيق الدولية التي تقوم بها اللجنة في عملها بما يضمن الانصاف والعدالة لجميع الضحايا في كافة الانتهاكات ، وحرص اللجنة على التواصل مع جميع الأطراف للحصول على المعلومات التفصيلية لظروف وقوع بعض إدعاءات الانتهاكات المنسوبة لكافة الأطراف بما يخدم التحقيقات وجودتها.

من جانبه أعرب رئيس أركان قوات التحالف العربي عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية في الرصد والتحقيق للانتهاكات في اليمن واستعداد قوات التحالف العربي المشترك للتعاون معها في مجال تبادل المعلومات وبما يفيد سير التحقيقات التي تقوم بها اللجنة.

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