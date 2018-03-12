الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الدفتيريا في اليمن إلى 73 حالة و1294 إصابة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا في اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس/آب 2017.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها "أنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس/آذار الجاري" بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأفاد تقرير المنظمة أنه "تم تسجيل 1294 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات"، ولفت التقرير إلى أن محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 72 حالة وفاة، و1193 إصابة بالمرض ذاته، ويظهر تقرير اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، وأكثر من مائة إصابة، في أقل من أسبوعين.

وكانت وزارة الصحة أطلقت حملة واسعة من أجل التطعيم ضد مرض الدفتيريا، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، تستهدف أكثر من 2.6 مليون طفل، وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.