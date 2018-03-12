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إيران تُصنّع صواريخ باليستية داخل اليمن من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية

الأثنين 12 مارس 2018 10:17 ص الصحوة نت - متابعات
إيران تُصنّع صواريخ باليستية داخل اليمن من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية

كشفت مصادر في الحرس الثوري الإيراني "أن إيران تقوم بتصنيع صواريخ باليستية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل اليمن من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية والرقابة التي تفرضها قوات التحالف العربي على طرق التهريب".

 

وبحسب ما نفلت صحيفة "الجريدة" الكويتية "إن العراقيل التي تواجه تهريب الصواريخ إلى المتمردين الحوثيين الموالين لطهران في اليمن، وخوف إيران من العقوبات الدولية، دفعها إلى مساعدة المتمردين لتصنيع صواريخ باليستية داخل اليمن مثلما فعلت في لبنان وسوريا".

 

وقال مصدر في الحرس الثوري الإيراني "أن إيران تساعد الحوثيين في هذا المجال بتوفير محركات الصواريخ الباليستية، وتكنولوجيا صناعتها، فضلاً عن تزويدهم بالوقود الصلب".

 

وأشار "ان فرقاً هندسية تابعة للحوثيين تدربت في طهران على أيدي مهندسين من ميليشيا حزب الله وخبراء في صناعة تلك الصواريخ وسط ظروف مشابهة للموجودة في اليمن".

 

ووفقاً لما نقلت الصحيفة "فإن الحوثيين حصلوا عبر السوق السوداء، على عشرات من محركات الصواريخ، ومعظمها روسي الصنع أو من كوريا الشمالية، وتتطابق مواصفاتها مع تلك التي تستوردها إيران من هذين البلدين لصناعة صواريخها الباليستية" مضيفة "أن فيلق القدس في الحرس الثوري، دفع ثمن تلك المحركات وكلفة تهريبها"

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