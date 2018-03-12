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ترتيبات عسكرية لتحرير مناطق في الجوف وفتح جبهة جديدة بمحيط صنعاء

الأثنين 12 مارس 2018 10:06 ص الصحوة نت - متابعات
ترتيبات عسكرية لتحرير مناطق في الجوف وفتح جبهة جديدة بمحيط صنعاء

كشف مصدر عسكري عن استكمال قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي الاستعدادات اللازمة لاستكمال تحرير مديريات المصلوب والمتون والمطمة بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال العميد صالح عبد الخالق الذيفاني "إن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من مديرية المصلوب وتستعد بدعم من قوات التحالف استكمال تطهير ما تبقي من جيوب للميلشيا الإيرانية في هذه المديرية وتحرير مديريتي المتون والمطمة".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الخليج" "ان العملية العسكرية الوشيكة لاستكمال تحرير مديريات المصلوب والمتون والمطمة بمحافظة الجوف الحدودية مع الأراضي السعودية".

وأشار العقيد الذيفاني "أن العملية تهدف إلى فتح الطريق أمام قوات الجيش للتقدم صوب شمال مديرية أرحب التي تبعد 20 كم عن محيط مطار صنعاء الدولي".

وأوضح "أن تحرير مديرية المطمة سيمكن قوات الشرعية من ضرب مواقع تمركز الميلشيا في محافظة عمران".

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