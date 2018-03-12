صحيفة تكشف لجنة إيرانية وشبكة خبراء من حزب الله تدير الحوثيين في صنعاء

كشف صحيفة سعودية عن وجود لجنة إيرانية تدير شؤون ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتتولى تمويل الشخصيات والوسائل الإعلامية المملوكة للانقلابيين بآلاف الدولارات شهرياً.

ونقلت صحيفة عكاظ، عن إعلاميون انضموا للشرعية مؤخراً "أن اللجنة الإيرانية تتخذ من سفارة النظام الإيراني مقراً لها، وتشرف بشكل مباشر على شبكة واسعة من الخبراء الإيرانيين وعناصر من ميليشيات «حزب الله» اللبنانية، يتولون مهام إدارة شؤون الميليشيات".

وأضافت "أن شخصيات حزبية وبرلمانية موالية للحوثي تتلقى دعماً مالياً من إيران يصل إلى 200 ألف دولار شهرياً، أبرزهم مالك قناة «الساحات» سلطان السامعي ".

وذكرت "أن اللجنة كانت تتخذ من الضاحية الجنوبية في لبنان مقراً لها قبل أن تنتقل إلى صنعاء بعد الانقلاب، مؤكدين أن اللجنة نفسها مولت قبل عامين من اجتياح صنعاء عشرات الدورات الطائفية للشباب والناشطين اليمنيين الذين تلقوا دعوات لحضورها في بيروت مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وتتحكم اللجنة الإيرانية تتحكم في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليم، وتشرف على ورش صناعة الصواريخ والمتفجرات، وذكرت الصحيفة "أن إعلاميين في صنعاء يتلقون شهرياً مبالغ مالية تصل إلى ألف دولار، وهناك مشايخ وشخصيات أخرى يتقاضون أكثر من 5 آلاف دولار شهريا".

في السياق نفسه، اعترف المدير السابق لقناة «الساحات» مختار الشرفي بوجود اللجنة الإيرانية، لافتا إلى أنها تمارس الوصاية على اليمن في إطار شبكة ترتبط بلبنان، وتتحكم في القضاء وقرارات ما يسمى بـ«المجلس السياسي» وتدعم مختلف القنوات والصحف الموالية للحوثي بآلاف الدولارات.