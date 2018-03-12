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انتشار أمني في عدد من شوارع مدينة تعز

الأثنين 12 مارس 2018 01:30 ص
انتشار أمني في عدد من شوارع مدينة تعز

انتشرت قوات أمنية مساء الأحد في عدد من شوارع محافظة تعز وذلك ضمن خطة أمنية لتعزيز الأمن في المدينة.

وباشرت قوات أمنية تابعة لإدارة عام الشرطة انتشارها الأمني في عدد من الشوارع والنقاط الأمنية داخل المدينة بتوجيهات واشراف مدير عام الشرطة العميد/منصور الأكحلي/.

وقال مدير عام الشرطة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التهيئة والاعداد المستمر لقوات الأمن المتخصصة للقيام بدورها في ضبط الأمن وبسط الاستقرار بحسب خطة إعادة بناء وتفعيل جهاز الشرطة.

وأهاب مدير الشرطة بكافة المواطنين بمختلف شرائحهم ومكوناتهم للتعامل مع الأجهزة الأمنية لانجاح الخطة الأمنية.

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