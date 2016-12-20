وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الاردني تعزيز التعاون في مجال الطاقة





بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الاكوع اليوم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية ابراهيم مصطفى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة.

وأكد الوزير الأكوع على أهمية استمرارية تجديد الاتفاقيات الموقعة مسبقا بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة وسرعة استئناف الشركة الوطنية للكهرباء الأردنية لمهامها في اليمن في المناطق المحررة لاستكمال شبكة نقل 132 كيلو فولت التي تربط مدينة مأرب وما حولها بالمحطة الغازية.

وعبر وزير الكهرباء والطاقة عن إستنكار وإدانة الحكومة اليمنية للحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الكرك في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.. معبراً عن احر التعازي لأسر الضحايا من رجال الأمن والمواطنين والسائحين.

من جهته أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إستعداد وترحيب وزارته تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية تحقيقا لتوجهات المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية بما يحقق للشعب اليمني التقدم والازدهار .

كما رحب الوزيران بنتائج المفاوضات التي جرت خلال الايام الماضية بين الفريق الفني من وزارة الكهرباء والطاقة في بلادنا والشركة الوطنية للكهرباء في المملكة الاردنية..مؤكدين على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تلك النتائج.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية علي العمراني ،والفريق الفني التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.





*سبأ