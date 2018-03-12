استحداث معسكرات مع حملات تجنيد إجباري.. (ذمار.. معسكر حوثي مفتوح)

قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن / مليشيات الحوثي الإرهابية / استحدثت خلال اليومين الماضيين معسكرا تدريبيا جديدا في قبيلة الحداء، وفرضت التجنيد الإجباري على أبناء القبيلة.

وأوضحت المصدر أن / مليشيات الحوثي / أنشأت معسكرا تدريبيا في أطراف قبيلة الحداء من الجهة الشرقية المحادة لمحافظة مأرب، ونقلت معدات عسكرية وعناصر تابعة لها إلى المعسكر.

ويضاف هذا المعسكر إلى عشرات المعسكرات المتواجدة في محافظة ذمار والتي أنشئت مؤخراً بالإضافة إلى معسكرات سابقة.

ويأتي افتتاح معسكرات جديدة تزامناً مع حملات تجنيد إجباري تقوم بها مليشيا الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وتعد محافظة ذمار مؤخرة عسكرية لكافة جبهات مليشيا الحوثي، ونقطة تجمع لمقاتلي المليشيا القادمين من عدد من المحافظات المجاورة.

وتزج مليشيا الحوثي بالآلاف من أبناء محافظة ذمار إلى محارق الموت بصورة يومية وسط تزايد عدد القتلى والجرحى من أبناء المحافظة المغرر بهم.

وكانت قد أوضحت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن 91 شخصاً من أبناء ذمار لقوا مصرعهم بينهم أطفال في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي.

وحصل موقع "الصحوة نت" على جميع اسماء قتلى الحوثيين من ذمار خلال فبراير الماضي.

الاسماء

١- علي محمد الزيلعي

٢- نبيل حسين البرعي

٣- جهاد عبدالله النهاري

٤- أحمد عبدالله الدشيش

٥- يوسف محمد عسكر

٦- بكيل صالح مسعود

٧- فؤاد أحمد صبر

٨- محمد حميد الجبل

٩- محفوظ علي الجعدبي

١٠- مطيع علي الرصاص

١١- أسعد محمد الصياء

١٢- محمد أحمد الحنضي

١٣- شمان علي الرباحي

١٤- فتح احمد عمران

١٥- عبده قايد الثلاثي

١٦- عمار محمد الثلاثي

١٧- نضال حسن الراعي

١٨- عبدالله محمد الظبري

١٩- عبدالمجيد علي عسكب

٢٠- شمسان قائد العنسي

٢١- رفيق ناصر الواحدي

٢٢- محمد أحمد الجرموزي

٢٣- عبدالرحمن مطهر الموشكي

٢٤- ذيبان محمد السناني

٢٥- علاء الدين محمد الغرباني

٢٦- الأوس محمد القوباني

٢٧- أحمد مجاهد المصقري

٢٨- نجيب هشام الكبسي

٢٩- حمزه عبدالقوي جهلان

٣٠- علي علي عامر

٣١- عبدالكريم علي العدواني

٣٢- محمد أحمد دواد

٣٣- أدهم علي العمري

٣٤- فهمي أحمد النقيب

٣٥- علي مصلح العيزري

٣٦- عبدالرحمن يحي السميحي

٣٧- محمد احمد غانم

٣٨- عبدالحافظ محسن واصل

٣٩- سعد محمد الصارم

٤٠- عمران عباد مرداس

٤١- محمد أحمد المروني

٤٢- غالب مطهر المروني

٤٣- عبدالرحمن حسن الديلمي

٤٤- محمود عبدالواسع الشبي

٤٥- أحمد عبدالله الذاهبي

٤٦- محمد يحي الحجي

٤٧- محمد يحي الحجي

٤٨- جمال عبدالله الأكوع

٤٩- علي علي البحني

٥٠-علي محمد ضبيان

٥١- أنور يحي الموشكي

٥٢- فارس محمد الريمي

٥٣- نبيل صالح الغابري

٥٤- ملهي أحمد الأبيض

٥٥- بشير ناجي قاسم

٥٦- عبدالرزاق شايع المقدم

٥٧- حازم عبده العبدلي

٥٨- عبدالباري علي النظام

٥٩- نايف صالح السفياني

٦٠- اسماعيل علي المقبل

٦١- عمر بشير شقير

٦٢- علي محمد كليب

٦٣- محمد علي آدم

٦٤- جميل عبدالله البصير

٦٥- محمد أحمد النصيري

٦٦- أحمد محمد عبدالله الوشلي

٦٧- بشار صالح رفيق

٦٨- محمد أسماعيل صلاح الدين

٦٩- محمد عتيق القادري

٧٠- جهاد محمد صالح الوشلي

٧١- حسن محمد الوشلي

٧٢- رشاد خالد الخالدي

٧٣- حمير أحمد طامش

٧٤- راشد حسن العلوي

٧٥- محمد علي العتمي

٧٦- مختار محمد الشامي

٧٧- أسعد علي البارد

٧٨- عاصم يحي اللاحجي

٧٩- رزق عبده جعفر

٨٠- رضوان أحمد الآنسي

٨١- أحمد محسن سلمان

٨٢- حمود أحمد الموشكي

٨٣- يعقوب علي الموشكي

٨٤- يحيى أحمد الوشلي

٨٥- أحمد علي بربرة

٨٦- فؤاد محمد العفيري

٨٧- عبدالملك حسين المجري

٨٨- حمود أحمد الغرباني

٨٩- وسام عبدة الشطبي

٩٠- أحمد علي الشطبي

٩١- جبران محمد الحرضي