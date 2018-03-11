موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

اليمنية تقول إن رحلة الطائرة رقم 600 أقلعت إلى القاهرة بعد إصلاح الخلل

الأحد 11 مارس 2018 10:11 م الصحوة نت - عدن
اليمنية تقول إن رحلة الطائرة رقم 600 أقلعت إلى القاهرة بعد إصلاح الخلل

قالت / الخطوط الجوية اليمنية /  إن رحلة الطائرة رقم 600 أقلعت من مطار عدن إلى القاهرة بكامل ركابها بعد إصلاح خلل بسيط.

وأكدت اليمنية في بيان صحفي نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت أن الطائرة استمرت في رحلتها بعد إصلاح عطل فني بسيط، وأقلعت بجهوزية ممتازة وسليمة وتم الاتجاه عبر المسار المحدد لها إلى مطار القاهرة الدولي، نافية صحة ما تم تداوله عن خلل خطير.

الشركة أوضحت أن مثل هذا الخلل هو طبيعي ووارد لدى جميع شركات الطيران العالمية ولا يستدعي الضجيج الاعلامي.

وكان قد قال مصدر أمني لـ"الصحوة نت" إن المئات من المسافرين نجو من الموت عقب عطب أصاب طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة .

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى