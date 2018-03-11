اليمنية تقول إن رحلة الطائرة رقم 600 أقلعت إلى القاهرة بعد إصلاح الخلل

قالت / الخطوط الجوية اليمنية / إن رحلة الطائرة رقم 600 أقلعت من مطار عدن إلى القاهرة بكامل ركابها بعد إصلاح خلل بسيط.

وأكدت اليمنية في بيان صحفي نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت أن الطائرة استمرت في رحلتها بعد إصلاح عطل فني بسيط، وأقلعت بجهوزية ممتازة وسليمة وتم الاتجاه عبر المسار المحدد لها إلى مطار القاهرة الدولي، نافية صحة ما تم تداوله عن خلل خطير.

الشركة أوضحت أن مثل هذا الخلل هو طبيعي ووارد لدى جميع شركات الطيران العالمية ولا يستدعي الضجيج الاعلامي.

وكان قد قال مصدر أمني لـ"الصحوة نت" إن المئات من المسافرين نجو من الموت عقب عطب أصاب طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة .