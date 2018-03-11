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لجان حوثية بإب تواصل الضغط على متقاعدين وعسكريين للزج بهم في جبهات القتال

الأحد 11 مارس 2018 09:11 م الصحوة نت - خاص
لجان حوثية بإب تواصل الضغط على متقاعدين وعسكريين للزج بهم في جبهات القتال

نتيجة خسائرهم اليومية المتلاحقة ، تواصل /  مليشيا الحوثي الانقلابية / في محافظة إب وسط اليمن الضغوطات الواسعة على المتقاعدين والعسكريين للزج بهم في جبهاتهم القتالية المنهارة.

مصادر محلية أفادت لـ"الصحوة نت" أن لجنة ميدانية تابعة لمليشيا الحوثي التقت بعدد من وجهاء ومشائخ مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، للضغط عليهم لإرسال المتقاعدين والعسكريين لجبهات القتال بعد فشل نتائج لقاء سابق مع أعيان المديرية.

وحسب المصادر فإن اللقاء عقد يوم أمس بحضور القيادي الحوثي "أبو عمار النمري" أحد قياداتهم القادمة من عمران ، بهدف طلب المتقاعدين العسكريين من الجيش والأمن والذين فضلوا عدم المشاركة مع مليشيا الحوثي وكذلك البحث عن مجندين جدد من طلاب المدارس.

وشكلت المليشيا الإنقلابية قبل أسابيع لجان ميدانية بمختلف المديريات لحصر القيادات العسكرية والجنود بعيداً عن إحصائيات وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء.

ودشنت / مليشيات الحوثي الانقلابية / مطلع الأسبوع الماضي ما يسمى بالتعبئة العامة بفعالية خاصة أقيمت وسط جامعة إب وسط استياء واسع من الأكاديميين والطلاب من تحويل منبر تعليمي لمركز أنشطة للمليشيا والإساءة لأكبر صرح تعليمي بالمحافظة.

ونفذت المليشيا فعاليات عدة من قبل لجان خاصة بالمتقاعدين والعسكرين في مديريات عدة منها مديرية السبرة جنوب شرق إب ومديرية فرع العدين غرب إب ومديرية حبيش شمال محافظة إب ومديرية الظهار وسط مدينة إب ومديريات أخرى وسط رفض مجتمعي كبير لتلك الدعوات.

 

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