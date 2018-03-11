مأرب تشيع جثمان قائد لواء حفظ السلام العميد "ظفر" الذي ارتقى شهيداً في جبهة نهم

شيعت مدينة مأرب اليوم الأحد جثمان قائد لواء حفظ السلام الشهيد العميد طيار / بكيل ظفر / الذي استشهد مع عدد من مرافقيه أثناء مشاركتهم في الخطوط الأمامية في العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وجرت مراسيم الدفن الرسمية للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع مدرسة القوات الخاصة ثم تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بمدينة مأرب.

وخلال مراسم التشييع نقل القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي تعازي المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وأشاد الفريق المقدشي بمناقب الشهيد ظفر الذي قدّم روحه فداءً للوطن وفي سبيل مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية واستعادة الشرعية ومؤسساتها الدستورية والدفاع عن المكتسبات الوطنية وأهداف ومبادئ الثورة والجمهورية.. مشيراً إلى أن الفقيد كان من أوائل الضباط الذين التحقوا بالجيش الوطني وسطّر أروع ملاحم الشجاعة والبطولة والفداء، وكان له دوراً بطوليا في عدد من معارك مواجهة الميليشيات من خلال تواجده في مقدمة الصفوف.

وقال المقدشي إن دماء الشهداء الأبرار تزيد المؤسسة العسكرية ومعها الشعب اليمني والأشقاء في التحالف العربي ثباتاً في المعركة وصلابةً وتمسكاً بمواصلة النضال وتقديم المزيد من التضحيات حتى استكمال تحرير كل شبر من الوطن ودحر الميليشات الحوثية الانقلابية التي عاثت الخراب والدمار في اليمن .

وتعهّد الفريق المقدشي بالمضي على درب الشهداء والوفاء لتضحياتهم حتى تحقيق النصر وتلبية آمال وتطلعات الشعب اليمني، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".