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نفوق عشرات الأطنان من الأسماك في المكلا وكفاين يؤكد البدء بالتحقيق

الأحد 11 مارس 2018 07:36 م الصحوة نت - المكلا
نفوق عشرات الأطنان من الأسماك في المكلا وكفاين يؤكد البدء بالتحقيق صورة تعبيرية

كشفت وزارة الثروة السمكية عن كارثة سمكية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وقال وزير الثروة السمكية / فهد كفاين / "إن الاصطياد غير القانوني في سواحل حضرموت تسبب في نفوق عشرات الأطنان من أسماك التبانة في سواحل المكلا خلال اليومين الماضيين".

كفاين أكد أن الاصطياد غير القانوني للمخالفين للوائح المنظمة لعمليات الاصطياد، تسببوا بهذا الكارثة السمكية، موضحا أن الجهات المختصة تقوم حاليا بالتحقيق مع المتسببين بهذا العبث بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت وفق النظام والقانون، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وترأس كفاين اجتماعا في مقر الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمكلا لقيادة هيئة المصايد السمكية في البحر العربي، والاتحاد التعاوني السمكي وفريق الأبحاث، ووجه بتفعيل لائحة الإرشاد السمكي وكلف لجنة برئاسة رئيس الهيئة احمد قنزل، لوضح برنامج توعوي وارشادي للتوعية بالطرق الصحيحة والسليمة للاصطياد.

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