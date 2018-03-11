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قتلى وجرحى حوثيون في سلسلة غارات جوية على مواقع المليشيا بجبهة الساحل

الأحد 11 مارس 2018 06:41 م الصحوة نت - خاص
قتلى وجرحى حوثيون في سلسلة غارات جوية على مواقع المليشيا بجبهة الساحل

شنت / مقاتلات التحالف العربي / سلسلة غارات جوية اليوم الأحد على تجمعات وتحصينات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة الساحل الغربي لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف العربية دمرت اليوم مخازن أسلحة وتعزيزات للمليشيا الانقلابية  في جبهة الساحل الغربي بعد سلسلة غارات استهدفت مزارع  ومواقع يستخدمها الحوثيين في مديرية الجراحي والتحيتا.

وأضافت المصادر "أن طائرات التحالف تمكنت أمس من تدمير تعزيزات للمليشيا الانقلابية في مديريات حيس والجراحي والتحيتا ومصرع العشرات من الحوثيين وجرح آخرون بينهم القيادي الميداني البارز /انور قائد عبدالله حاجب / الذي أصيب إصابة بليغة اثر الغارات".

وشهدت جبهات الساحل الغربي غارات مكثفه لطيران التحالف خلال الساعات الماضية استهدفت تعزيزات الحوثيين حيث تمكنت المقاتلات من تدمير عدد من الآليات العسكرية ودبابات في انحاء متفرقة من جبهات الساحل الغربي.

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