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هجمات نوعية لمقاومة تهامة تخلف قتلى وجرحى في صفوف المليشيات

الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 07:46 م الصحوة نت _ متابعات
هجمات نوعية لمقاومة تهامة تخلف قتلى وجرحى في صفوف المليشيات صورة لمقاتل في الجيش الوطني - أرشيف

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي والمخلوع مصرعهم فيما جرح آخرين في محافظة الحديدة نتيجة هجمات نوعية استهدفتهم من قبل رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة.

وأكد المركز الاعلامي لإقليم تهامة ان أبطال المقاومة الشعبية في الاقليم استهدفوا اليوم أحد مليشيات الحوثي بسلاح شخصي أثناء ركوبه دراجة نارية في شارع الأربعين بعد جولة الحفرة في محافظة الحديدة.

كما هاجم رجال المقاومة الشعبية بقنبلة يدوية سيارة (فيتارا) كانت تقل خمسة من مسلحي المليشيات في شارع زايد خلف شركة النفط الساعة الـ11صباحاً مخلفين عدد من القتلى والجرحى.

فيما استهدف أبطال المقاومة الشعبية بالرصاص الحي أحد مسلحي المليشيات أثناء قيادته سيارة في شارع الأربعين بالقرب من فندق الرومانسية ظهر اليوم متسببين في مصرعه على الفور.

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