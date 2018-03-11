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الرئيس يؤكد على أهمية جهود الامم المتحدة ويحث ممثلي البعثات على دعم اليمن

الأحد 11 مارس 2018 06:01 م الصحوة نت - متابعات
الرئيس يؤكد على أهمية جهود الامم المتحدة ويحث ممثلي البعثات على دعم اليمن

اكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على اهمية جهود الامم المتحدة في اليمن باعتبارها تمثل المظلة الدولية التي يتطلع الى بصماتها وجهودها الشعب اليمني قاطبة لملامسة واقعه وتلبية احتياجاته الملحة المترتبة على تداعيات الحرب والانقلاب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الايرانية على اليمن.

وتمنى الرئيس خلال استقباله للمثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن ليز جراندي، على ممثلي مختلف البعثات الاممية دعم الشعب اليمني ونقل واقع المعاناة والماسي والانتهاكات التي مارستها وتمارسها المليشيات الانقلابيه دون الاكتراث بالقرارات الدولية والاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

من جانبها أشادت الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن بجهود الرئيس للخروج باليمن من ازماته والانطلاق به صوب المستقبل المنشود وعبرت عن إعجابها بتجربة الحوار الوطني المميزة والفريدة التي شهدها اليمن والتي تعد نموذجا يحتذى به في الحوار والتوافق الهادف.

وأبدت الاستعداد على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياتها وأوضاعها الصعبة ومنها ما يتصل بالجوانب الإغاثية والانسانية والاحتياجات الطبية ومكافحة الأوبئة.. معبرة عن امتنانها لجوانب الدعم والتسهيل التي تقدمها الحكومة اليمنية لمختلف الطواقم العاملة.

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