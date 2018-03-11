الحكومة تدعو الأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لإيجاد اليه لصرف مرتبات الموظفين

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الأمم المتحدة الى ممارسة الضغوط على الحوثيين لإيجاد الية لجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأوضح المخلافي خلال لقاءه الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشئون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي، ان المليشيات الانقلابية تستولي على ٧٠ % من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلا من تسديد مرتبات الموظفين وأن ذلك يمثل عائقا رئيسيا أمام دفع مرتبات موظفي الدولة.. لافتا الى ان الحكومة الشرعية وضعت ميزانية للعام ٢٠١٨ تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في ١٢ محافظة

وأكد أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهامها وجميع الأجهزة التابعة للأمم المتحدة في اليمن.. معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لمساعدة الشعب اليمني واستعداد الجهات المعنية في الحكومة سواء على المستوى المحلي في المحافظات المحررة أو على المستوى الحكومي لتنسيق الجهود وتذليل العوائق والصعوبات امام عمل المنظمات الدولية.

من جانبها أكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة أنها ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الازمة الإنسانية المتفاقمة وان لديها مجموعة من الاولويات التي ستحظى باهتمامها منها اتباع خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا، ومساعدة العائلات الفقيرة.

كما أكدت انها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط وستأخذ توجيهات وملاحظات الحكومة بعين الاعتبار معربة عن شكرها لما تقدمه الحكومة من دعم لاجهزة الأمم المتحدة العاملة في اليمن.