الرئيس يلتقي القائم بأعمال السفير الصيني ويشيد بمتانة العلاقات اليمنية الصينية

اكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على عمق العلاقة التاريخية التي تربط اليمن والصين والتي كان لها ثمرات ايجابيه على مستوى التنمية والتعاون بمختلف اوجهه وأشكاله.

وقال خلال لقائه صباح الْيَوْم بالقائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين خوي لايزال الشعب اليمني يستذكر شبكة الطرق التي نفذتها الصين دعما لليمن في عملية ربط صنعاء والحديدة وعدن وحضرموت وغيرها من مشاريع التعاون الطموحة.

وتمنى الرئيس نجاح الانتخابات الراهنة في الصين وإعادة الثقة في قيادة الصين الحكيمة التي استطاعت نقل بلادها الى آفاق أوسع وأرحب من البناء والاستقرار والتنمية.

من جانبه أشاد القائم بأعمال السفير الصيني بمستوى التعاون والعلاقة الأزلية بين البلدين الصديقين ..مجددا دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية حتى تحقيق السلام والأمن والاستقرار المنشود وفقا ومرجعيات السلام المحددة .

لافتا الى الاستحقاقات القادمة التي تشهدها بلاده خلال الشهر الجاري والتي سيكون لها الأثر الملموس في حاضر ومستقبل الصين.