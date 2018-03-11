حجة.. التشكيل البحري يعثر على ألغام بحرية جديدة قبالة سواحل ميدي

عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة فجر اليوم الأحد على ألغام بحرية شمال غرب سواحل ميدي بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري إن الدوريات البحرية التابعة للتشكيل عثرت فجر اليوم على مجموعة من الألغام أثناء قيامها بمهام دورية لتمشيط ومسح وتأمين البحر شمال غرب ميدي، مضيفا ان قوات التشكيل البحري تقوم بدوريات متواصلة ومهام إستطلاعية في نطاق إنتشارها .

لافتاً أن المليشيات المتمردة ما زالت تمارس زراعة الموت في كل البلاد ، الأمر الذي يتطلب ضغطاً من المجتمع الدولي بكل الوسائل والطرق على هذه العصابة للتوقف عن استهداف أرواح الأبرياء من الصيادين وتهديد خطوط الملاحة الدولية

وأكد المصدر أن التشكيل البحري قد انتزع أكثر من مائة وخمسين لغماً بحرياً متنوعاً منذ إنشاءه مطلع العام 2016م وقام بإتلاف تلك الألغام بمشاركة خبراء مختصين في هذا المجال من قوات التحالف العربي.