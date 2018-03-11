نجاة مئات المسافرين عقب عطل أصاب محرك طائرة لليمنية في عدن

نجا المئات من المسافرين اليمنيين ظهر اليوم الأحد من موت محقق في المطار الدولي للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد .

وقال مصدر أمني لـ"الصحوة نت" إن المئات من المسافرين نجو من الموت عقب عطب أصاب طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة .

وأضافت المصادر أن الطائرة أصيبت بعطب عقب 10 دقائق من إقلاعها من مطار عدن الدولي وعلى متنها العشرات من الركاب قبل أن تهبط مجددا في المطار بسبب الخلل الذي أصاب محرك الطائرة .

وقال مسافرون أن قائد الطائرة ابلغهم أن الطائرة أصيبت بعطل في المحرك وإنها لن تستطيع مواصلة السفر.