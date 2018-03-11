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رئيس الجمهورية يطلع على مستجدات الأوضاع في شبوة ويشيد بجهود التحالف

الأحد 11 مارس 2018 02:18 م الصحوة نت - متابعات
رئيس الجمهورية يطلع على مستجدات الأوضاع في شبوة ويشيد بجهود التحالف

أشاد رئيس الجمهورية  عبدربه منصور هادي، بدور وجهود قوات التحالف الداعم لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والارهاب بتعاون مجتمعي رافض لتلك البؤر الدخيلة التي أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ شبوه علي الحارثي للوقوف على واقع المحافظة واحتياجاتها وخططها التنموية الطموحة.

وتطرق الرئيس الى خيارات المحافظة والبلد الكفيلة بالنهوض وتعزيز واستقرار حياة المواطن في ظل الأمن والاستقرار المنشود..

من جانبه ثمن المحافظ الحارثي الاهتمام الذي يوليه الرئيس لشبوة التي عانت الكثير خلال الفترات الماضية جراء تداعيات انقلاب ميليشيا الحوثي وقوى الشر والارهاب حتى تم تطهير المحافظة من شرورها.

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