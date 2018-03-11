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بنك اليمن الدولي يفتتح فرعا له بمحافظة مأرب

الأحد 11 مارس 2018 11:54 ص الصحوة نت - خاص
بنك اليمن الدولي يفتتح فرعا له بمحافظة مأرب

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم الأحد، ومعه عدد من قيادة السلطة المحلية، فرع بنك اليمن الدولي بمدينة مارب.

وفي تصريح له قال  وكيل المحافظة أن افتتاح فرع للبنك اليمن الدولي بمارب دليل على تطبيع الحياة بالمناطق المحررة وتسهيل عمل المستثمرين والبنوك بالمحافظة.

وأضاف مفتاح أن السلطة المحلية  ستذلل كافة العقبات والصعوبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتقديم الخدمات والتسهيلات لنجاح استثماراتهم في كافة المجالات، مشيرا إلى أن ما تشهده مأرب من نهضة يعود ذلك لاستتباب الأمن والاستقرار،  وأن مأرب لكل أبناء اليمن دون استثناء وما تقدمه السلطة المحلية تجاه ضيوفها واحب عليها وليس منة ، حسب قوله.

وفي تصريح خاص ل "الصحوة نت" اعتبر الصحفي المختص في المجال الاقتصادي محمد الجماعي، إن افتتاح البنك فرع له بمأرب دليل على أن القطاع المصرفي لا زال قويا واستطاع امتصاص الصدمات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن افتتاح فرع للبنك بمارب خطوة إيجابية رغم تأخرها وأنها ستعمل على تقويض السوق السوداء وسحب الأموال من الشركات غير المتخصصة، مشيرا إلى أن مأرب جاذبة للاستثمار وللحركة التجارية وأن هناك بنوك أخرى ستفتتح فروعا لها بمارب.

ويعد افتتاح بنك اليمن الدولي فرعا له بمارب كأول بنك تجاري بالمحافظة منذ تحريرها من مليشيا الحوثي منتصف 2015.

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