مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية غرب تعز

جددت / مليشيا الحوثي الانقلابية / فجر اليوم الأحد قصفها على منازل المدنيين غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن / مليشيا الحوثي الانقلابية / شنت قصفاً على منازل المواطنين في مديرية مقبنة غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت قصفاً من مواقع تمركزها في جبل جريدم، شنت قصفاً على منازل المواطنين في عزلة القحيفة بمقبنة، وذلك حسب ما ذكرته شبكة تعز الإخبارية.







وكان قد لقي قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية، السبت ، مصرعه جراء تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مديرية مقبنة غربي تعز.

واكد مصدر عسكري مقتل القيادي الحوثي / أبو ماجد / من أبناء ذمار جراء المعارك مع قوات الجيش الوطني في قهبان عزلة اليمن بمديرية مقبنة.





