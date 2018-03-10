اغتيال شخص وإصابة 2 آخرين برصاص مجهولين في الضالع

أغتال مسلحون مجهولون مساء السبت في مدينة الضالع مواطناً من أبناء محافظة الضالع يدعى / حسن الحالمي / و2 آخرين إصابة أحدهم خطرة.

وقالت مصادر محلية إن المواطن /حسن محمد الحالمي / قتل برصاص مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار عليه خلف محطة الوداد خلف في حبيل جباري بمدينة الضالع عاصمة المحافظة، فيما أصيب المواطن عماد عراش بإصابات بليغة وآخر يدعى عبدالاله مقبل بإصابة طفيفة في اليد.

وأضافت المصادر أن إصابة الشابين الحالمي وعراش كانت في الرأس وأن حالة الأخير خطرة للغاية وانه يصارع الموت بعد نقله للمستشفى.