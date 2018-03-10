مأرب تحتفي بتأهيل 27 طفلاً جندتهم مليشيا الحوثي

نظمت مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني اليوم السبت، بمدينة مارب، احتفالاً بمناسبة اختتام الدورة التأهيلية الاولى من المرحلتين الثالثة والرابعة والتي استهدفت 27 طفلا مجندا ومتأثرا بالحرب بدعم من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

و استعرض الأطفال المجندون في الحفل فقرات فنية ومسرحية عكست تأهيلهم وما تلقوه من دعم نفسي, هدف إلى إعادة ممارستهم لحياتهم الطبيعية.





وشمل الاحتفال أعمالاً إبداعية للأطفال وكلمة أشارت إلى حاجتهم وغيرهم من الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب للتأهيل نظراً للانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء تجنيدهم.

وضمن برنامج الاختتام.. أقيم معرض صور عن الدورة التأهيلية التي خضع لها الأطفال المجندون، كما تم توزيع هدايا على الأطفال في اختتام الحفل.





واستعرضت المؤسسة الأنشطة والمحاضرات المختلفة من قبل الاختصاصيين, إضافة إلى رسومات الأطفال قبل وبعد الدورة تستمر شهرا حيث يتلقى الطفل دعما في الجانب النفسي والاجتماعي وبرامج رياضة ورحلات ترفيهية وتعلم الرسم وبعض المهارات من قبل مختصين نفسيين واجتماعيين.

ونفذت مؤسسة وثاق للتوجه المدني بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تأهيل 81 طفلا الأطفال مجندا ومتأثرا بالحرب في عدد من محافظات الجمهورية في مأرب، الجوف، تعز، عمران.