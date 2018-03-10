قوات الجيش تواصل زحفها باتجاه مركز مديرية رازح في صعدة

تواصل / قوات الجيش الوطني / تقدمها باتجاه مركز مديرية رازح في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة من التحالف العربي من تحرير مساحات واسعة من مديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة اثر العملية العسكرية الواسعة التي اطلقها قبل ايام لتحرير المديرية من الميليشيا الحوثية.

وقال أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد / حمود هشام / إن أكثر من 30 حوثياً لقو مصرعهم خلال اليومين الأخيرين في جبل القد ومركز المديرية إثر غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومقر عمليات المليشيا الحوثية في رازح، فيما قتل بعض عناصر الميليشيا في عمليات قنص والمعارك مع قوات الجيش الوطني.

وأضاف العميد هشام "أن العملية العسكرية لاتزال مستمرة ضد الميليشيا الانقلابية حتى تطهير المديرية منها، رغم استماتة عناصرها في الدفاع عنها حيث دفعت بالمئات منهم لمحاولة ايقاف تقدم قوات الجيش"، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت" عن العميد هشام.

وأكد أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مناطق "الازهور و الحجلا و قرية بني معين والحنكه وقلة فراس".

وأوضح أن قوات الجيش باتت على مشارف مركز مديرية رازح وسط تهاوي لمواقع الميليشيا الانقلابية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أطلقت عملية عسكرية من عدة محاورة في صعدة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"