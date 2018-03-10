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إعفاء رئاسي للمغتربين العائدين إلى الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية

السبت 10 مارس 2018 09:22 م الصحوة نت - الرياض
إعفاء رئاسي للمغتربين العائدين إلى الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية

وجهت الرئاسة اليمنية بإعفاء المغتربين العائدين إلى أرض الوطن بصورة نهائية، إعفائهم من الرسوم الجمركية والضريبية.

 ووجه الرئيس / عبدربه منصور هادي/ مساء الْيَوْم بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين الى ارض الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية.

وشمل توجيه الرئيس تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية بنسبة 85٪ ولمدة ستة أشهر.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ان تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتنفيذ ذلك مراعاة للمعاناة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلدنا ولتخفيف المعاناة على المغترب اليمني العائد إلى الوطن، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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