مصرع 16 حوثياً وقوات الجيش تقطع خط إمداد المليشيا غرب منطقة ضبوعة في نهم

تمكنت / قوات الجيش الوطني / اليوم السبت من قطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي غرب منطقة ضبوعة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيات الانقلابية إلى كمين محكم شمالي مديرية نهم بينما كانت تحاول التسلل إلى مواقع أبطال الجيش شمال سلسلة جبال يام باتجاه الجوف.

وأكدت المصادر أن ١٦ عنصراً من المليشيات الانقلابية بينهم قيادي ميداني لقوا مصرعهم جميعًا شمالي مديرية نهم، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم، ولا تزال المعارك مستمرة.

وذكرت المصادر أن أهمية تحرير هذه المواقع في انها تقطع خط إمداد المليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولات المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسحلة/.

واستهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية شمال منطقة ضبوعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أفشلت أكبر هجوم في جبهة نهم الأسبوع الماضي وكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.