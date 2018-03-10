الحكومة تؤكد حرصها على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية في اليمن

أكدت / الحكومة اليمنية / حرصها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية التي ترغب في تنفيذ مشاريع في اليمن بما في ذلك تسهيل إجراءات التسجيل لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتسهيل سفر الخبراء والموظفين الدوليين من والى اليمن.

جاء ذلك في اجتماع موسع نظمته سفارة اليمن لدى الولايات المتحدة الامريكية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والإنسانية في بلادنا ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.

وفي الاجتماع قدم السفير بن مبارك، شرح تفصيلي للمنظمات الدولية حول الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن..مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العالم 2017 بمقدار 10 بالمائة وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 بالمائة وعبث المليشيا الحوثية بإيرادات الدولة الضريبية والجمركية المحصلة بطرق غير شرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي اختطاف 3 موظفي للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.

وتستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية المنظمات الدولية العاملة في اليمن وكذا المنظمات اليمنية المستقلة كان آخرها استهداف فريق الهلال الأحمر اليمني في محافظة البيضاء.