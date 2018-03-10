أثناء انتشاله جثث قتالها. مليشيا الحوثي تطلق الرصاص على فريق الهلال الأحمر بالبيضاء

أطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية الرصاص على فريق الهلال الأحمر اليمني في مديرية ناطع بالبيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن الفريق جاء بطلب من المليشيات لانتشال أكثر من 20 جثة خلفتها المليشيات في المعارك الأخيرة بمحيط جبل القرحا والحمراء.

وأكدت المصادر أن الفريق أخذ الأذن من قوات الجيش ومليشيا الحوثي بالدخول، غير أنه وقب وصوله منطقة هبته وفي الطريق العام استهدفت المليشيات سيارتهم بقذيفة مدفع مباشر B10 مما أسفر عن إصابات في الفريق واعطاب سيارتهم التي كانت راية الفريق مرفوعة فوق سيارتهم.

وكشفت المصادر أن قوات الجيش رغم أنه لا يوجد لديها اي جثث في المنطقة التي نزل فريق الهلال الأحمر إليها ومع هذا تعاونت بشكل كبير مع الفريق لانتشال جثث المليشيا.

يأتي هذا فيما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، من استكمال تحرير مواقع استراتيجية بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.