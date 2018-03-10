ضمن عملية البسط والبناء العشوائي.. نافذون يحولون روضة أطفال الى مجمع تجاري بعدن

تتواصل عمليات البسط والبناء العشوائي في العاصمة المؤقتة عدن حيث بداء نافذون منذ الأمس الجمعة بالبسط على روضة الأطفال الحكومية أمام مركز شمسان مول في مديرية الشيخ عثمان وبحماية اطقم أمنية.

وعلمت "الصحوة نت" أن الباسط هو أحد افراد مدير أمن عدن ويدعى / فارس عفيف الشاعري / وصديقه عمرو سعيد الردفاني، حصلا على توجيه من مدير امن عدن شلال علي شائع بأنه لا مانع من استقطاع جزء من الروضة كونهم شاركوا بالحرب الأخيرة.

من جهته حذر مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سامح جمال من خطورة البسط على الممتلكات العامة من قِبل النافذين، والصمت الرسمي والشعبي على تلك الممارسات الخارجة عن النظام والقانون.

وقال سامح جمال في تصريح صحفي لوسائل الاعلام إن السكوت على عمليات البسط العشوائي يشجع على انتشارها ويجعل بيئتنا ومحيطنا العام مليئين بالعشوائيات ويعرض مستقبل أولادنا لأوضاع مزريه في ظل عدم وجود الروضة أو المدرسة أو المتنفس.

ودعا سامح هيئة الأراضي، والسلطة المحلية ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارتي الكهرباء والمياه والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وكافة شرائح المجتمع إلى الوقوف ضد هذه الظواهر الدخيلة على العاصمة المؤقتة عدن.