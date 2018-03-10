قوات الجيش والمقاومة تستكمل تحرير جبل " صوران" الاستراتيجي بمحافظة البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، استكمال تحرير مواقع استراتيجية بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من استكمال تطهير جبل صوران الاستراتيجي من الميليشيات الحوثية ، بعد معارك عنيفة، مشيرا الى مصرع 3 من المليشيات الحوثية ومحاصرة آخرين.

ويعد جبل صوران من أهم المواقع الاستراتيجية في سلسلة الجبال المطلة على منطقة فضحه وبتحريره تتسهل عملية فصل منطقة فضحة عن بقية مناطق مديرية الملاجم.

كما ان تحريره يسهل استهداف اي إمداد يتعدى ظهر البياض وعبره سيتم الوصول إلى جبل القرحى اخر معقل للمليشيا في الظهر والذي يطل بشكل مباشر على فضحة الذي يتواجد فيها اهم معسكر ومركز تموين للميلشيات في المنطقة ، كما سيتم عبره تمشيط جميع المواقع التي تتمركز فيها المليشيات في شعب باحواص والحويجله والكبار وشعب العضاه .