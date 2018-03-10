مصرع 3 من كبار القيادات الميدانية للانقلابيين..والمليشيات تعترف

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بمقتل 3 من قياداتها الميدانيين بمواجهات مع الجيش الوطني وغارات طيران التحالف العربي.

حيث اعترفت المليشيات بمقتل القيادي محمد حسين الدار المكنى "أبو شهاب"، مشرف الميليشيات بصرواح ولقي مصرعه في جبال هيلان بمأرب.

كما اعترفت الميليشيا بمقتل جواد حميد الدين هو قائد الميليشيا في جبهة حرض، وقتل بغارة لطيران التحالف.

كذلك اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل محمود يحيى الضلعي أبرز المشرفين على هندسة وتصنيع المتفجرات وشبكات الألغام في جبهة الساحل الغربي، ولقي مصرعه بغارة للتحالف في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة.



