محور تعز يوضح ملابسات تأخر صرف مرتبات الجيش ويدعو لتغليب مصلحة الوطن

أصدرت قيادة محور تعز بياناً أوضحت فيه بعض الملابسات حول تأخر صرف المرتبات والتي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البيان الصادر عن قيادة المحور أنه "وحرصا منا على ايضاح الحقيقة بما يعري الاقلام المنشغلة بخدمة الشيطان حقدا وضغينه ودعوات فرقه وشتات والمتفانية في محاربة كل ما هو ايجابي في خطوات إعادة بناء المؤسسات الرسمية عسكرية ومدنية ساعين حثيثا لحرف مسار البناء عن الأسس الوطنية المنضبطة".

وأضاف البيان _الذي نشر في حساب المحور الرسمي على الفيس بوك- "ان ما يثير العجب في التناولات هو تكرارها بالتزامن مع كل عملية ترتيب لصرف مرتبات الجيش الوطني في محور تعز بصورة مقززة تفوق كثيرا استهداف العدو نفسه بل توفر له مادة إعلامية وبيئة شائعات انهزامية" مؤكداً أنه لولا ثبات أبطال الجيش الوطني وادراكهم لحقيقة الأمور وقوة تماسكهم وحصولهم على ادق تفاصيلها من قياداتهم في اطرهم العسكرية لولا ذلك لكان العدو يرقص على وقع الشتات والتناحر الناجم عن هرطقات نشر مبتذل اختزل الوطنية والمبادىء كلها في بلوغ معيشة الاسترزاق تشهيرا بالشرفاء.

وأوضح البيان عدداً من النقاط وهي كالتالي:

أولا: تم تحويل مرتبات جميع الشهداء عبر شركة الكريمي تكريماً منا لأسرهم واخراجهم من متاعب المتابعات في الألوية والسفر المذل من لجنه لواء الى اخرى.

ثانيا: بما يخص كشف الملحق هناك امراً من فخامة الأخ رئيس الجمهورية باعتماد تعزيز مالي لعدد 4353 أربعة الاف وثلاثمائة وثلاثة وخمسين وتم الصرف بموجب الأمر لشهرين عبر لجنه من الماليه الا أن المبلغ لم يضم للاشهر اللاحقه ضمن موازنة الدائرة الماليه في عدن حتى يتم الصرف كبقية القوة شهريا وقد تم مخاطبتهم أكثر من مرة ووجه رئيس الجمهورية حفظه الله رئيس الوزراء بذلك وتم عكس التوجيهات لتضاف لموازنة الدائرة المالية ولم يتم التنفيذ فتم الاستعانة بالوزير محمد مقبل الحميري لمواصلة المتابعات وعقب تغيير مدير البنك ونائبه أعدنا عرض الأمر فكان الرد لم تتوفر سيولة، فأبلغنا الأخ المحافظ الدكتور أمين محمود وبدوره قام بالتواصل مع نائب مدير البنك وكان الرد نفسه لاتوجد سيولة والوعد عند توفر السيولة سيتم صرف المبلغ وقد وجه الأخ المحافظ مذكرة الى البنك وما زلنا في انتظار السيولة.

ثالثا: ما يخص القول بأن الأخ العقيد أحمد السفياني نقل ثمانمائة فرد من كشوفات القوة العاملة والمعززين مالياً إلى كشف الملحق فهذا افتراء محض واساءة لا نقبلها، والحقيقة أن النقل تم مباشرة من الدائرة المالية في عدن وبإمكان الجميع التواصل مع الدائرة المالية للاستيضاح وازالة اللبس.

رابعا: أسماء غير المبصمين تم تنزيلهم عبر المالية رأسا من كشوفات الألوية وضمهم في كشف مستقل لاستكمال اجراءات البصمة المكلفة مركزيا وسيتم وضع جدول اللجنة في جميع الألوية.

خامسا: تم إنجاز معاملة غير المعززين مالياً وتم استلام مرتب شهرين لهم وسوف يصرف عبر اللجنة من الدائرة المالية في عدن مع البصمة أيضا.

سادسا: هناك بعض التنقلات من لواء إلى لواء آخر حصلت بعض الأخطاء الطفيفة في إجراءات النقل ولمعالجتها وباجماع قادة الالوية في اجتماع الاسبوع المنصرم تم تكليف لجنة من رؤساء عمليات الألوية لإعادة ترتيب وتوزيع القوة العاملة بين الألوية عقب عملية صرف المرتبات.

ودعت قيادة محور تعز في بيانها الى تغليب مصلحة الوطن مؤكداً أن الواجب في هذه اللحظة الحرجة هي تغليب مصلحة الوطن وتمتين عرى التماسك والتعالي عن الاحقاد والاستبسال في كشف الاراجيف وفضحها وقطع الطرق عن تسيد ادوات التخريب و الهدم.