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الحوثيون يختطفون 3 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحكومة تستنكر

الجمعة 09 مارس 2018 10:45 م الصحوة نت - عدن
الحوثيون يختطفون 3 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحكومة تستنكر

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مليشيا الحوثي اختطفت 3 من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.

واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إقدام مليشيات الحوثي الانقلابية، على اختطاف العامليين في المنظمات الدولية ووضع العراقيل والعوائق أمام عمل منظمات الأمم المتحدة الاغاثية في اليمن.

واعتبر فتح اختطاف المليشيات الانقلابية ل ٢ من موظفين الأمم المتحدة، بالإضافة الى اختطاف موظف ثالث في أواخر الشهر الماضي، جريمة في القوانين الدولية والإنسانية، محملا المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن إعاقة العمل الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

ودعا فتح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة السيد مارك لوكوك والقائم بأعمال المنسق المقيم للشؤون الاغاثية والإنسانية في اليمن بسرعة التدخل للإفراج عن الموظفين الأممين وإنهاء معاناتهم، وتحميل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية.

وطالب فتح الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الأعمال الهمجية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة تجاه المنظمات الدولية والتدخل في مهامها الإنسانية.

وقال فتح "ان تدخل مليشيات الحوثي الانقلابية وأعمالها الهمجية يزيد من معاناة المواطنين ويمنع الوصول الأمن للمساعدات الإنسانية في المحافظات اليمنية بصورة عامة يزيد من تردي الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات خاصة".


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