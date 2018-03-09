تحالف رصد من جنيف يعلن جائزة سنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان باسم رهام البدر

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن اطلاق جائزة باسم الناشطة وعضو فريق رصد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان رهام البدر التي استشهدت الشهر الماضي برصاص قناص حوثي في مدينة تعز.

وقال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، مطهر البذيجي على هامش أعمال الدورة الــ 37 لمجلس حقوق الإنسان ان "جائزة رهام البدر " للمدافعين عن حقوق الانسان, ستقدم سنويًا للفائز من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح البذيجي انه سيتم الإعلان خلال الشهر القادم عن الجائزة والتي تعني بالمدافعين عن حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة.

وأشار الى انه سيتم تنظيم آلية ومعايير اختبار لجنة التحكيم للجائزة لاحقاً.. لافتاً الى ان الجائزة تمنح من قبل تحالف واسع للمجتمع المدني في اليمن كل عام تكريماً للشهيدة رهام البدر.

وكانت الناشطة رهام البدر المدافعة عن حقوق الإنسان التي أُطلق اسمها على الجائزة ، قامت بجهود كبيرة في العمل الإنساني قبل أن تقتلها رصاصة قناص من الميليشيات الحوثية أثناء أدائها واجبها الإنساني في دعم الأسر العالقة بالمواد الغذائية في مدينة تعز المحاصرة، كما عملت راصدة ميدانية في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان .