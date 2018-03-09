الرئيس يوجه محافظي إقليم آزال بالنزول للجبهات وحشد الطاقات لاستكمال التحرير

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الرئيس / عبدربه منصور هادي / وجه محافظي ( صنعاء ،عمران، ذمار وصعدة ) بالنزول الميداني الى مختلف الجبهات وحشد كل الامكانيات البشرية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وشدد هادي على رفع المعنويات للمقاتلين وتوحيد الصفوف والعمل بيد واحدة لدحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بعد حالة الدمار والفساد التي قامت بها الميليشيا في كافة المؤسسات.

وأكد هادي أن دحر الميليشيا والقضاء عليها بات قاب قوسين أو أدنى وأن بناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد سينتصر لا محاله باعتباره مشروع كل ابناء اليمن وخيار التوافق والإجماع الوطني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بمحافظي إقليم آزال اليوم الجمعة.