أطلقوا الرصاص بداخله.. قوة أمنية تداهم منزل قاضٍ في عدن

داهمت قوة أمنية فجر الجمعة منزل القاضي / فضل محمد حسن / عضو نيابة الأموال العامة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان لـ"الصحوة نت" إن قوة أمنية حاصرت المنزل وأطلقت الرصاص وحاولت اعتقال القاضي "محسن".

وأكد القاضي / فضل حسن / في تصريحات صحفية أنه في تمام الساعة 12والنصف من فجر الجمعة اقدمت قوات الأمن على اقتحام العمارة الذي يسكن فيها بحجة البحت عن مطلوب في احدى شقق العمارة.

وقال القاضي إنه وأثناء عملية الاقتحام وبعد ان تمكن المسلحين من كسر الباب الخارجي للعمارة قاموا بإطلاق النار بصورة عشوائية داخل العمارة وحاولوا اقتحام شقته عن طريق طرقها بصورة عنيفة مطالبين بالخروج دون الافصاح عن هويتهم.

وتابع القاضي "حاولت الاستفهام منهم حول السبب من الاقتحام بهذا الوقت المتأخر من الليل لكنهم لم يفصحوا عن السبب وقاموا بإطلاق النار أمام شقتي مما احدث الخوف والفزع الشديد وكنت حينها اظن اني مستهدف من قبل اشخاص كوني اعمل في القضاء.

وبين القاضي أن الجنود قالوا انهم يبحثون عن شخص يدعى / عبدالرحمن / وهو يسكن في احدى الشقق ولم يكن اساساً متواجد من حوالي عشرة أيام، معتبر أن ما حدث يدل على سوء استخدام السلطة المخولة لديهم والبحث والتحري قبل الاقتحام للعمارة والتأكد من سكانها.

وتشهد عدن فوضى أمنية وسط استمرار عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية ناهيك عن جرائم الاغتيالات التي لم تتوقف.