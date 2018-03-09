حملة أمنية في مأرب لتعقب المطلوبين أمنياً وضبط المخالفين

نفذت إدارة شرطة محافظة مأرب، حملة أمنية لضبط المخالفين وتعقب المطلوبين أمنيا في المحافظة.

وأكد مدير عام شرطة مأرب العميد / عبدالملك المداني / أن الحملة تهدف لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار وكشف العناصر التي تسعى لنيل من أمن المحافظة.

وأشاد المداني بالدور الكبير الذي يبذله أبناء مأرب وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية لإنجاح عمل رجال الأمن بما يخدم المصلحة العامة .

ودعا العميد المداني المواطنين إلى مزيد من اليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه تعزيز الاستقرار والأمان وخلق البيئة المحفزة لعملية التنمية والاستثمار والسلم الاجتماعي في محافظة مأرب.

ومن جانبه قال العقيد / عاتق صالح لحقد / مساعد مدير الأمن لشؤون العمليات، قال إن الوحدات الأمنية تبذل جهود كبيرة من أجل ضبط المخالفين وتنظيم حركة السير.