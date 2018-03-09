مقتل أكثر من 70 حوثياً خلال يومين في جبهتي حرض وميدي

لقي العشرات من / مليشيا الحوثي الانقلابية / مصرعهم خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين في جبهتي حرض وميدي شمال غرب حجة.

وقالت مصادر عسكرية في / المنطقة العسكرية الخامسة/ إن أكثر من 70 حوثياً قتلوا في صد قوات الجيش الوطني لعدة هجمات بالإضافة إلى ضربات لمدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي.

وأضافت المصادر أن طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني استهدفتا بشكل دقيق خنادق مستحدثة وتحركات المليشيا ما اوقع خسائر فادحة للمليشيا في العتاد والأفراد.

وكان طيران التحالف العربي قد شن خلال الـ48 الساعة الماضية أكثر من تسع غارات جوية في جبهتي حرض وميدي.

ووصل عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين إلى مستشفيات في مديرية عبس والمستشفى الجمهوري في حجة أغلبهم ينتمون إلى مديريات شحة وكشر والمحابشة وعبس وقفل شمر.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تصدت لهجوم حوثي في ميدي وأجبرت مليشيا الحوثي على التراجع بعد أن حاولت المليشيا فك الحصار عن مواقعها في شرق المدينة.

وتفرض قوات الجيش الوطني حصاراً على مواقع مليشيا الحوثي في شرق مدينة ميدي منذ أشهر.