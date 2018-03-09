دائرة المرأة بإصلاح عدن تُشيد بنضال المرأة اليمنية في يومها العالمي

أشادت دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن بالمرأة اليمنية ونضالها في سبيل الحرية والكرامة.

وقالت دائرة المرأة بعدن إن المرأة اليمنية تعيش اليوم بصورة استثنائية في ظل سيطرة الإنقلابيين على بعض المحافظات وهي التي تدفع الثمن الأكبر جراء الإنقلاب في كل ربوع اليمن.

وأضافت دائرة المرأة في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، أضافت: ففي الوقت الذي تحيي فيه كل نساء العالم هذه المناسبة بالإحتفالات والمهرجانات تقف فيه المرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين والسجون بحثا عن زوجها أو أخيها أو لدها المخفي قصرا بصبر وثبات وإحتساب.

وثمنت دائرة المرأة عاليا كل لحظة نضال للمرأة اليمنية وهي تحمل أواني الماء في الحواري بحثا عن ما يروي أطفالها كل التحية والتقدير للمرأة اليمنية التي وقفت بشموخ وعزة بعد أن تطاير غبار منزلها عند قيام المليشيات الإرهابية بتفجيره.

وجاء في البيان: "إننا بكل خجل نقف وقفة إجلال وإكبار وتعظيم لك أيتها العظيمة الصابرة المناضلة وانت مستمرة في رفض الظلم والسعي الحثيث لنيل الحرية والكرامة لشعبك وأمتك رغم التضحيات الجليلة التي تقدمينها."

وقال بيان المرأة بإصلاح عدن "اليوم نقف اجلال وإكبار لأم الشهيد وزوجة الشهيد وأخوات الشهيد وبنات الشهيد الذي بذل دمة في سبيل الحرية والكرامة واستعادة الدولة".

وأضاف "نقف إكبارا لكل مناضلة يمنية أبهرت العالم بثباتها وقوة صبرها وقيامها بواجبها ضد هذه العصابة الانقلابية.

وتقدمت المرأة الإصلاحية في عدن بأجمل التهاني لحفيدات بلقيس داخل اليمن بشكل خاص وكل نساء العالم بشكل عام في هذا اليوم وفي كل يوم التحية لك وأنت تصنعين وطنا جديدا يقوم على أساس العدالة والحرية والمواطنة والمساواة.

وتمنت دائرة المرأة أن تعود هذه المناسبة وقد عادت لنا الدولة واندحر الانقلاب الهمجي لعصابات الحوثي والمخلوع إلى غير رجعة وكل عام وأنت وكل نساء العالم بألف خير.



نص البيان

بيان صادر عن دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح م/عدن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

إننا ونحن نحتفل مع العالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ،تعيش المرأة اليمنية اليوم بصورة استثنائية في ظل سيطرة الإنقلابيين على بعض المحافظات وهي التي تدفع الثمن الأكبر جراء الإنقلاب في كل ربوع اليمن ففي الوقت الذي تحيي فيه كل نساء العالم هذه المناسبة بالاحتفالات والمهرجانات تقف فيه المرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين والسجون بحثا عن زوجها أو أخيها أو لدها المخفي قصرا بصبر وثبات وإحتساب .

إننا بكل خجل نقف وقفة إجلال وإكبار وتعظيم لك أيتها العظيمة الصابرة المناضلة وانت مستمرة في رفض الظلم والسعي الحثيث لنيل الحرية والكرامة لشعبك وأمتك رغم التضحيات الجليلة التي تقدمينها .

نثمن عاليا كل لحظة نضال للمرأة اليمنية وهي تحمل أواني الماء في الحواري بحثا عن ما يروي أطفالها كل التحية والتقدير للمرأة اليمنية التي وقفت بشموخ وعزة بعد أن تطاير غبار منزلها عند قيام المليشيات الإرهابية بتفجيرة.

اليوم نقف اجلال وإكبار لأم الشهيد وزوجة الشهيد وأخوات الشهيد وبنات الشهيد الذي بذل دمة في سبيل الحرية والكرامة واستعادة الدولة .

نقف إكبارا لكل مناضلة يمنية أبهرت العالم بثباتها وقوة صبرها وقيامها بواجبها ضد هذه العصابة الانقلابية.

إننا في دائرة المرأة لتجمع اليمني للإصلاح /عدن نقدم أجمل التهاني لحفيدات بلقيس داخل اليمن بشكل خاص وكل نساء العالم بشكل عام في هذا اليوم وفي كل يوم التحية لك وأنت تصنعين وطنا جديدا يقوم على أساس العدالة والحرية والمواطنة والمساوة تهانينا الخاصة لك بهذه المناسبة على أمل أن تعود وقد عادت لنا الدولة واندحر الانقلاب الهمجي لعصابات الحوثي والمخلوع إلى غير رجعة وكل عام وأنت وكل نساء العالم بألف خير .

صادر عن دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح /عدن

8/3/2018