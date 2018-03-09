مقتل 8 مدنيين بينهم ثلاثة أشقاء وطفل في قصف لطائرات بدون طيار في الجوف

أكدت مصادر محلية في محافظة الجوف سقوط / قتلى وجرحى مدنيين / بينهم طفل في غارات لطائرات بدون طيار الأمريكية.

وقالت مصادر محلية إن 7 اشخاص قتلوا عصر الخميس بغارة جويه لطائرة أمريكية بدون طيار في خط العبر الرابط بين منفذ الوديعة ومحافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن هذه الغارة سبقتها غارة أخرى قبل يومين قتل خلالها طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً وأصيب آخر على الخط العام بين منطقة العبر والرويك ليصل عدد الضحايا خلال يومين إلى 8 أشخاص من قبيلة واحده وهي قبيلة المهاشمة.

وذكر / مركز الجوف الإعلامي / أن الضحايا من الأسر التي نزحت من الحروب التي خاضتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة الجوف.

وقد حصل موقع "الصحوة نت" على اسماء الضحايا

1- شاجع عبدالله القبلي الوحير المهشمي

2-محمد عبدالله القبلي الوحير المهشمي

3-حزام عبدالله القبلي الوحير المهشمي

4-مهدي عبدالله سعيد القبلي الوحير

5-محسن قعشل الوحير المهشمي

6- عبدالله القليل حريدان المهشمي

7- صالح علي الوحير

8- الطفل عامر محمد الصقراء يبلغ من العمر 12 عاماً