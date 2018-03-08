الجيش يتقدم في نهم ويصد هجوماً شرق تعز

تمكنت / قوات الجيش الوطني / اليوم الخميس من احراز تقدم جديد في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، فيما تمكنت القوات في تعز من صد هجوم شرق المدينة.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش / حررت بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأكدت المصادر أن الجيش تمكن من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

وبحسب المصادر فان المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من المليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو زيد الوجيه"، علاوة على سقوط عشرات الجرحى، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" عن المصادر.

وشنت / مقاتلات التحالف العربي / غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بمديرية نهم، دمرت طقم إمداد أثناء ما كان قادما من اتجاه أرحب.

وفي تعز.. / تمكنت قوات الجيش الوطني / من صد هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش شرق المدينة.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر ميدانية أن قوات الجيش أفشلت هجوماً على مواقعها في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرقي المدينة.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية وتزامناً مع الهجوم على مواقع الجيش، شنت قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية.

ومنذ قرابة 3 أعوام تفرض مليشيا الحوثي حصارها على مدينة تعز وتقصف أحيائها بصورة يومية ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بما فيهم نساء وأطفال.