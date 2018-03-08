تفشي وباء "الحصبة" في البيضاء وتسجيل حالات وفاة في الزاهر

تفشى وباء "الحصبة" في محافظة البيضاء اليمنية وسجل أولى حالات الوفاة في مديرية الزاهر.

حيث توفي مؤخراً ثلاثة أطفال نتيجة إصابتهم بداء الحصبة في مديريتي الزاهر وذي ناعم.

وناشد الأهالي الحكومة ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية سرعة التدخل لإنقاذ حياة اطفال البيضاء من هذا الوباء الذي يزداد انتشارا يوما بعد آخر في ظل لامبالاة مليشيا الحوثي التي تسيطر على تلك المناطق.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية، انتشرت الأمراض والأوبئة في عدد من المحافظات اليمنية التي سيطرت عليها المليشيا في ظل تردي للخدمات الصحية وانعدام الأدوية بسبب الفساد الذي مارسته وتمارسه المليشيات الانقلابية.

والحصبة أو (بوحمرون) هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان.

ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.

يبدأ ظهور الطفح في اليوم الرابع من ارتفاع درجة الحرارة، وبعد أربعة أيام أخرى تأخذ الحرارة بالهبوط ويتبع ذلك تكوين قشرة شبيهة بالنخالة.