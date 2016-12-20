مدير الجوازات السعودية يحث حاملي هوية زائر على سرعة استخراج الوثائق ليتمكنوا من الاستقرار في المملكة

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن المديرية العامة للجوازات في الفترة الحالية تركز على تسهيل الإجراءات الإلكترونية لتصحيح أوضاع اليمنيين، واستخراج الوثائق المطلوبة لهم التي تسهم في استقرار أوضاعهم.

وحث اليحيى اليمنيين على سرعة المبادرة في استخراج الجواز أو تجديده، بالإضافة إلى استخراج هوية زائر لكي يتمكنوا من الاستقرار في المملكة أو السفر خارجها، وقال اليحيى في تصريح خص به “عين اليوم”: “على الأشقاء اليمنيين الذين لم يستخرجوا جواز سفر أن يبادروا إلى استخراجه، ونحثهم على سرعة الإنهاء والبحث عن صاحب عمل لكي يستطيعوا الاستقرار؛ لأنها قد لا تتجدد لهم مستقبلاً”.

وأشار اليحيى إلى ضرورة أن يستغل اليمنيون فرصة وجود خدمة العنوان الوطني “واصل”، حيث إن التسجيل مجاني، ويسهل وصول جميع الوثائق بما فيها الجوازات إلى الجهات المطلوبة.

وكانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن التمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هوية زائر بتاريخ 20/3/1438هـ، كما أكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية كل الاستعدادات اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم ابتداءً من صباح يوم الأحد 19/3/1438هـ وحتى نهاية يوم الخميس 23/3/1438هـ امتدادًا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.