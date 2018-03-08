نائب الرئيس: المرأة اليمنية صمدت في وجه الظروف ونحيي أمهات الشهداء والمختطفين

قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / إن المرأة اليمنية صمدت في وجه الظروف الصعبة جراء الانقلاب.

وهنأ نائب الرئيس نساء اليمن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أكد النائب أن هذا اليوم هو مناسبة للوقوف بإجلال أمام عظمة وصمود المرأة اليمنية"، مشيراً إلى أن مثابرتها وصبرها هو سر صمود مجتمعنا في وجه الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً.

وحيا نائب الرئيس في هذي المناسبة بشكل خاص أمهات الشهداء والجرحى وأمهات المختطفين في سجون الميليشيات الظلامية.