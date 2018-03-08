الداخلية تزيل حواجز ترابية ونقاط أمنية في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن

رفعت الداخلية عبر أجهزتها الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الخميس، عدداً من الحواجز الأمنية بعدد من مديريات المدينة.

وبحسب مراسل "الصحوة نت" إن السلطات الأمنية باشرت العمل بعدد من المديريات بينها خور مكسر وكريتر حيث تمثل عملها برفع حواجز ترابية ونقاط أمنية نصبت بشكل كبير قبل أكثر من عامين في شوارع المدينة .

ورحب مواطنون في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" بهذه الخطوة معتبرين إن الحواجز الرملية والإسمنتية تسببت في تشويه شكل جمال عدن وشكلها المدني التي تشتهر به المدينة وعرقلة حركة المرور في حين لم تصل هدفها للحد من الهجمات الإرهابية وغيرها .

وكانت عدن قد شهدت انتشار مكثف للحواجز الإسمنتية والترابية في شوارع المدينة التي تسببت في استياء شعبي واسع واختناق حاد في حركة المرور حيث أصبحت السيارات تصطف عند مداخل البلدات قبل اجتياز الحواجز التي وضعت بشكل متعرّج، أشبه بسراديب نشرت عند بدايتها نقاط تفتيش.