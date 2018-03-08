مقتل وجرح 38 حوثياً في صد هجوم على مواقع الجيش بميدي

قالت مصادر عسكرية في / المنطقة العسكرية الخامسة/ إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا في صد هجوم على مواقع الجيش بجبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة.

وحسب المصادر فقد أحبطت قوات الجيش الوطني هجوماً حوثياً، وكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.

وأكدت المصادر مقتل أكثر من 18 حوثياً وجرح عشرين آخرين في مواجهات شرسة أستمرت أكثر من ثمان ساعات شاركت فيها مدفعية وطيران التحالف العربي وانتهت بخسائر فادحة في عتاد وعناصر المليشيا، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة/.

وفي صعيد متصل.. أكد مصدر طبي بمدينة حجة عن وصول عشرات الجثث يوم أمس إلى المستشفى الجمهوري بالمدينة قدموا من جبهة ميدي.

وما بين الحين والآخر تتلقى مليشيا الحوثي ضربات موجعة في ميدي وفقدت المئات من مقاتليها بينهم عشرات القيادات الميدانية البارزة.





